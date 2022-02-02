В Нижневартовске центральную городскую больницу намерены сдать летом
Нижневартовск, Югра, 2 февраля, 2022, 21:07 — ИА Регнум. В Югре на долгострое Центральной городской больницы Нижневартовска увеличили количество строителей до 700 человек. Об этом сообщил заместитель губернатора ХМАО Евгений Адамов.
Пока здание больницы, по словам Адамова, готово на 85%. Объект планируется сдать летом 2022 года. Сейчас здание подключают к электропитанию, чтобы начать установку сложного медицинского оборудования.
Отмечается, что в новой больнице смогут лечиться жители Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, Излучинска и других территорий региона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, больницу в Нижневартовске строят 11-й год. В конце января выяснилось, что сроки сдачи объекта в 2022 году срываются из-за отсутствия кадров — у подрядчика не хватает каменщиков и сантехников. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила директору регионального департамента строительства Кириллу Мыскину предоставить ей «чёткий и ясный план того, каких специалистов нет» и когда их привезут на строительную площадку.