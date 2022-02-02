Лос-Анджелес, США, 2 февраля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. В официальном Twitter-аккаунте IMAX появился постер фильма «Смерть на Ниле». Об этом 2 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кадр из фильма «Смерть на Ниле» Арми Хаммер и Галь Гадот

https://twitter.com/IMAX/status/1488527827637051392

«Фильм «Смерть на Ниле» наполнен тайной, поэтому ищем подсказки в этом новом эксклюзивном арте IMAX», — говорится в подписи к постеру. Премьера экранизации одноименного романа Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро запланирована на 10 февраля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что «Смерть на Ниле» является продолжением фильма «Убийство в Восточном экспрессе» 2017 года. В картине сыграют Кеннет Брана, Галь Гадот, Арми Хаммер, Эмма Маки, Летиция Райт, Али Фазал, Аннетт Бенинг, Роуз Лесли и другие.