Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель автомобиля «КамАЗ» сбил насмерть ребёнка, переходившего дорогу вместе с сестрой и тётей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 2 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла примерно в 17:40 мск на проспекте 40-лет Победы. Водитель грузовика, по предварительным данным, не справился с управлением, вывернул на разделительный газон, сбив шестилетнего мальчика.

В результате ДТП ребёнок погиб на месте происшествия до приезда бригады медиков. 11-летняя девочка с женщиной не пострадали.

Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.