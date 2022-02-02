Москва, , 21:02 — REGNUM Ответный меры введёт Россия после объявления германским медиарегулятором — Комиссией по лицензированию и надзору Германии — предписания о прекращении спутникового и иного вещания RT DE, сообщили 2 февраля в пресс-службе МИД РФ.

МИД России © ИА REGNUM

Российское внешнеполитическое ведомство подчёркивает, что Берлин принял это решение вопреки тому, что RT DE осуществляло свою деятельность на основании лицензии на спутниковое вещание «в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ».

В Москве это решение Берлина восприняли как однозначный сигнал о том, что «российские озабоченности демонстративно проигнорированы».

«Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», — говорится в заявлении МИД России.

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