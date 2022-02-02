Москва, 2 февраля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Ответный меры введёт Россия после объявления германским медиарегулятором — Комиссией по лицензированию и надзору Германии — предписания о прекращении спутникового и иного вещания RT DE, сообщили 2 февраля в пресс-службе МИД РФ.

ИА REGNUM МИД России

Российское внешнеполитическое ведомство подчёркивает, что Берлин принял это решение вопреки тому, что RT DE осуществляло свою деятельность на основании лицензии на спутниковое вещание «в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ».

В Москве это решение Берлина восприняли как однозначный сигнал о том, что «российские озабоченности демонстративно проигнорированы».

«Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступитьк реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», — говорится в заявлении МИД России.