Берлин, , 22:55 — REGNUM Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП) хотел бы ограничить государственные расходы, но сталкивается с растущими требованиями своих коллег, сообщает 2 февраля немецкое издание Spiegel.

Кристиан Линднер Huffingtonpost.de

В ходе переговоров по бюджету федеральное министерство финансов получило запросы на дополнительные расходы на общую сумму почти 400 миллиардов евро, в том числе около 70 миллиардов евро только на текущий год.

Немецкие политики уже опасаются, что новые заимствования в 2022 году могут превысить запланированные 100 миллиардов евро. Тем не менее министр экономики Роберт Хабек («Зелёные»), министр транспорта Фолькер Виссинг (СвДП) и министр здравоохранения Карл Лаутербаух (СДПГ) требуют дополнительных средств.

В частности, министерство здравоохранения озабочено налоговой субсидией для медицинских страховых компаний, министерство экономики хочет запустить программы по финансированию борьбы с климатическим кризисом, а министерство транспорта намерено модернизировать инфраструктуру.

В связи с этим Кристиан Линднер призвал своих коллег по кабинету проявлять сдержанность. «В этом году я настоятельно рекомендую дисциплинировать расходы. Государство не должно тратить деньги быстрее, чем граждане могут их заработать», — заявил он.