Москва, , 21:34 — REGNUM Российский рэпер Mayot (Артем Никитин) опубликовал фото праздничного торта. Соответствующий снимок музыкант опубликовал в истории на своей странице в Instagram 2 февраля.

Mayot Скриншот YouTube

Праздничный десерт выполнен в виде обложки проекта «Заправка КИД». Рэперу исполнилось 23 года.

Напомним, что в скором времени Mayot представит совместную песню с Гуфом (Алексей Долматов). Этот трек станет дебютным сотрудничеством артистов.

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