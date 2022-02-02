Москва, 2 февраля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Российский рэпер Mayot (Артем Никитин) опубликовал фото праздничного торта. Соответствующий снимок музыкант опубликовал в истории на своей странице в Instagram 2 февраля.

Скриншот YouTube Mayot

Праздничный десерт выполнен в виде обложки проекта «Заправка КИД». Рэперу исполнилось 23 года.

Напомним, что в скором времени Mayot представит совместную песню с Гуфом (Алексей Долматов). Этот трек станет дебютным сотрудничеством артистов.