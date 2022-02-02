2 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Очередным поводом для дискуссии в соцсетях Грузии стала статья в польском издании Dziennik Gazeta Prawna, в которой осуждается непонятная позиция Германии в формировании нового миропорядка и выражается надежда, что Берлин пересмотрит связанные с Россией планы.

Ирина Инашвили, , 21:35 — REGNUM Очередным поводом для дискуссии в соцсетях Грузии стала статья в польском издании Dziennik Gazeta Prawna, в которой осуждается непонятная позиция Германии в формировании нового миропорядка и выражается надежда, что Берлин пересмотрит связанные с Россией планы.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ссылку на публикацию на своей странице в соцсети Facebook разместил грузинский эксперт Д.Г. и пояснил: «В начале (статьи) указано на историческую фазу соглашений между Германской и Российской Империями, о которых грузины не знают… За ними последовал ответ британской разведки. Проблемы в Российской империи после революций 1905 и февральской 1917 года и проблемы Германии, разжигание Первой мировой войны из-за блокировки этого альянса и т. д. Несмотря на указанные в статье польские шляхтские взгляды и тайные цели заменить Россию и Германию, с точки зрения фактов читать статью можно», — заключил эксперт.

Карта-карикатура времен Первой мировой войны

В комментариях он же иронично пояснил: «Теперь понятно, почему хотят втянуть Россию в войну?! Чтобы разыгрался тот же сценарий… Так уж устроена политика: за тем, что на виду, следуют реальные процессы!»

«Англо-саксы (со своими «шнырями») нажились на двух мировых войнах и более половины мира развалили в пользу собственных экономик, в третий раз мир не обманется… Закончилось их кино!» — с долей иронии написал пользователь М.М.

«Да, оболванили мир для своего самосохранения. Британцы и Китай ущемили безгранично!» — ответил автор поста.

«Автор статьи правильно видит интересы крупных государств в этом процессе, но преувеличивает роль средних государств. А средние государства находятся под давлением крупных государств. Это реальность. Реальность и то, что сценарии больших политических сдвигов пишутся в другом месте», — заметил пользователь Т.М.

«Там только часть войск видят, размещенных у границ Украины (которых, само собой разумеется, слишком много для войны с Украиной), а ирландские рыбаки якобы изгнали российские суда… Чтобы те им рыбу не распугали… О Средиземном море вообще ничего не слышно… А о Ту-160 в небе над Флоридой устроили один ажиотаж: эта якобы ржавая махина», — в тон остальным участникам дискуссии написал Г.Г.

«Не зря Черчилль назвал Польшу гиеной Европы», — заметил Я.М.

Уинстон Черчилль British Government

«Да и Жак Ширак сказал их (польскому) президенту в Евросоюзе, пытаясь «навести порядок»: вы упустили прекрасный шанс замолчать», — поддержал предыдущего комментатора Г.Г.

«У тандема две педали, два сиденья для задницы и один руль. Кто управляет рулем, туда и пойдет, о чем спор?» — заключил Р.О.