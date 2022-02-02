Лос-Анджелес, США, , 20:49 — REGNUM Создатели документального фильма Jeen-Yuhs («Джин-Юс») о Канье Уэсте (Йе) не дадут возможности рэперу исправить финальную версию картины. Об этом 2 февраля пишет «Афиша Daily».

Канье Уэст (Йе) Скриншот с YouTube

Кларенс Куди Симмонс и Чике Оза объяснили своё решение тем, что они не хотят «терять контроль» над тем, что создают. «Если бы Канье не был персонажем, в отношении которого люди озвучивают настолько разные мнения, мы бы не получили интересную документалку. Это человек, с которым мы работаем. Мы знаем, с кем работаем», — добавил Оза.

Ранее Уэст потребовал от режиссёров получить доступ к редактированию картины до её выхода на Netflix. «По-доброму прошу в последний раз. Я должен получить окончательную версию. Немедленно дайте мне права на монтаж, чтобы я мог сам отвечать за собственный образ», — писал он.

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