Лос-Анджелес, США, 2 февраля, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Создатели документального фильма Jeen-Yuhs («Джин-Юс») о Канье Уэсте (Йе) не дадут возможности рэперу исправить финальную версию картины. Об этом 2 февраля пишет «Афиша Daily».

Скриншот с YouTube Канье Уэст (Йе)

Кларенс Куди Симмонс и Чике Оза объяснили своё решение тем, что они не хотят «терять контроль» над тем, что создают. «Если бы Канье не был персонажем, в отношении которого люди озвучивают настолько разные мнения, мы бы не получили интересную документалку. Это человек, с которым мы работаем. Мы знаем, с кем работаем», — добавил Оза.

Ранее Уэст потребовал от режиссёров получить доступ к редактированию картины до её выхода на Netflix. «По-доброму прошу в последний раз. Я должен получить окончательную версию. Немедленно дайте мне права на монтаж, чтобы я мог сам отвечать за собственный образ», — писал он.