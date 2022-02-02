Асбест, Свердловская область, 2 февраля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В Асбесте Свердловской области раскрыли убийство 19-летней девушки и семилетнего мальчика, совершённое ещё 29 апреля 2001 года. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Под подозрение попал 44-летний местный житель. Следователи считают, что он пришёл к своей знакомой. Но хозяйки не оказалось дома, ранее она уехала в Екатеринбург. Тогда с целью хищения ценных вещей гость напал на её 19-летнюю дочь, нанёс ей ранения ножом и отвёрткой, а затем убил мальчика.

После этого налётчик похитил ювелирные изделия на общую сумму 14 тыс. рублей в ценах 2001 года и сбежал. А спустя всего несколько дней его поймали за кражу и осудили к лишению свободы.

Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что душегуб в общей сложности семь раз привлекался к уголовной ответственности. Его взяли по месту жительства представители МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН. По одной из отрабатываемых версий, на убийство он решился ради наркотиков. Впрочем, пока подозреваемый не признал за собой вины.