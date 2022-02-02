Москва, , 20:40 — REGNUM «МУЗ-ТВ» проведёт очередную церемонию вручения своей премии летом 2022 года. Информация об этом появилась на сайте телеканала.

Светлана Лобода на вручении премии «Муз-ТВ» Premia.muz-tv.ru

Церемония вручения премии пройдёт 3 июня на ЦСКА Арене. Слоган мероприятия будет звучать как «Новая Эра», так как во время шоу встретятся «два музыкальных поколения — блогеры-тиктокеры и маститые авторитетные звёзды».

Ранее телеканал «МУЗ-ТВ» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и обязали выплатить 1 млн рублей. Причиной стала трансляция церемонии вручения премии 2021 года в дневное время и без пометки «18+».

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