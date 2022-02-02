2 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили сообщение посольства России в США о том, что Москва не собирается «пятиться назад» из-за американских санкций.

Тимур Кондратьев, , 21:35 — REGNUM Заявление российского посольства в Вашингтоне о том, что Россия не собирается «пятиться назад и вставать по стойке смирно» из-за угрозы санкций со стороны США, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

"А куда уж дальше-то катиться, мы и так в полном абзаце! Смотрите, что с рублём случилось!» — указывает Рим М.

Многие пользователи пришли к выводу, что России уже попросту некуда отступать, ведь все разумные пределы Америка уже перешла и практически загнала нашу страну в угол.

Посольство РФ в США Washington.mid.ru

«Отступать некуда — позади Москва! Хватит уже держать оборону, пора переходить в контрнаступление. Янки должны осознать одну простую вещь: русские долго запрягают, но быстро едут. Так что пора уже применять на деле эту народную мудрость», — поделился своим мнением Андрей Б.

Некоторые комментаторы уверены, что России пора прекратить демонстрировать своё дружелюбие, пришло время оскалить зубы.

«Назад дороги нет, если плюнули в спину, то нельзя обратно бежать с объятиями. То, что происходит сейчас — это шанс дать отпор Западу. Иначе, в конце концов, своими санкциями они нас всё-таки додавят», — предупреждает Рафаэль И.

Часть людей полагает, что силы воли у российского руководства не хватит на серьёзный отпор Западу.

«А какие контрмеры принимает российская власть против давления со стороны США? Американцы прочно внедрились в российскую экономику. Иначе как объяснить то ущербное состояние экономики, которое мы в данный момент наблюдаем? Ради угождения Западу власти забыли про народ!» — считает Олег А.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти так рьяно бьют себя в грудь и пытаются что-то там доказать американцам, но всё это происходит за счёт обнищания простых граждан России.

«Что же произошло такое, что великую страну, занимающую 1/6 часть мировой суши, «парафинят» все кому не лень? Какая-то вумэн с фамилией Псаки, которая не представляет, в какой части света находится Россия, постоянно угрожает (по бумажке) санкциями, какая-то дама из Канады грозит карать Россию за Украину (кстати, тоже не зная, где эта Украина), Бидон вообще оборзел, старый маразматик. У нашей власти есть гордость, чтобы адекватно ответить? В ответ только истощающие казну попытки воспитать Запад. Невразумительный лепет властей в ответ на наглый «наезд» наглых американцев. Это не добавляет им авторитета в глазах российских граждан», — отмечает Valentin N.

Дженнифер Псаки U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Отдельные комментаторы убеждены, что только сильная изнутри страна сумеет устоять перед внешними вызовами.

«Это всё хорошо, конечно. Свои позиции сдавать нельзя. Но в чём тогда заключается сама цель России? Когда уровень жизни пойдёт вверх, а цены пойдут вниз? У нас что, люди плохо работают? Мало? Может нужен 24-часовой рабочий день? Что ещё российскому руководству надо, чтобы народ наконец-таки зажил по-человечески?» — интересуется Иван М.

Напомним, 1 февраля российское посольство в Вашингтоне написало в Facebook о том, что Россия не собирается «пятиться назад и вставать по стойке смирно» из-за угрозы санкций со стороны США. В ведомстве также отметили, что именно Вашингтон является «генератором напряжённости», а не Москва.