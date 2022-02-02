Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Рэпер Lil Gnar (Шеппард Калеб Самюэл) показал треклист новой пластинки. Соответствующая информация появилась в истории на странице артиста в Instagram 2 февраля.

Lil Gnar Скриншот YouTube

Известно, что альбом получит название Die Bout It, а также включит в себя 20 различных композиций. Точная дата выхода проекта остается неизвестной.

Напомним, что Lil Gnar за свою карьеру успел выпустить один студийный альбом. На 2022 год исполнитель запланировал выход новой пластинки.

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