Оренбург, 2 февраля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. В Оренбурге продолжится дистанционное обучение школьников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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Решение принято сегодня, 2 февраля, на заседании муниципального оперштаба по борьбе с COVID-19. Как отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Ирина Якубович, рост заболеваемости продолжается, но он менее интенсивный, чем в январе. Темпы прироста в Оренбурге на 10−20% ниже, чем в целом по региону.

«Разобщение детей уже дало свои результаты. Среди школьников заболеваемость снизилась на 11%. В дальнейшем минимизация контактов среди учащихся повлияет на распространение заболеваемости и среди других групп населения. Работа школ остается приостановленной до особого распоряжения. В понедельник, 7 февраля, у нас будут итоги прошедшей недели, и от того, какими они будут, зависит решение о выходе на очное обучение или продлении дистанционного. Мы все должны понимать, что наша главная задача — добиться стабилизации ситуации. Разобщение школьников — одна из эффективных мер в ее решении», — сказала она.

Напомним, все школы Оренбурга отправили на карантин с 28 января. Планировалось, что ограничительная мера будет действовать по 3 февраля, и с 4 февраля школьники вернутся за парты.