Тирана, , 20:48 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 7554 человек выявили 1164 новых случая заражения коронавирусом. Скончались девять пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 1987. Об этом сообщило вечером 2 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Бункер. Тирана ShkelzenRexha

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 261 240 случаев заражения коронавирусом, 240 642 человека излечились, скончались 3362 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 128 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 17 236, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений — 7702 — приходится на Тирану.

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