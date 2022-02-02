Грозный, 2 февраля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Горнолыжный курорт «Ведучи» в Чечне в 2021 году принял на 20% больше туристов, чем в предыдущем году. Из года в год новый туркластер привлекает все большее число гостей, благодаря развитию инфраструктуры, сообщили 2 февраля в пресс-службе компании «Кавказ.РФ».

Фото АО КСК Курорт Ведучи

Основная зона катания на курорте «Ведучи» начнет строиться только в 2022 году. Её планируют создать на северном склоне. Уникальной станет канатная дорога на этом участке, отметили в компании.

При этом уже имеющаяся базовая инфраструктура, в том числе одна трасса для катания на лыжах и кресельный подъемник уже привлекают на горный курорт всё больше гостей. Кроме того, в 2021 году были открыты новые трассы для всесезонного тюбинга, велопрокат, банные комплексы и кинотеатр.

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