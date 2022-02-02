Приштина, Сербия, 2 февраля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. НАТО 2 февраля опубликовала на своей странице в социальной сети NATO Twitter заявление о том, что ситуация в Косово «спокойнее, чем когда-либо прежде», однако напряжение сохраняется.

KFOR Kosovo Бойцы Сил безопасности Косово на учениях

«Ситуация в Косово теперь гораздо спокойнее, чем некогда, но иногда возникает напряженность. Это причина того, что Силы для Косово (миротворческая миссия НАТО в Косово — прим. ИА REGNUM) во главе с НАТО все еще являются ключом к стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Силы для Косово, или KFOR, работают на территории Косово с 1999 года. Косовские сербы жалуются на избирательный подход миссии и попустительство албанцам. Так, в 2004 году НАТО не воспрепятствовала молодым вандалам с гиканьем ворваться в сербский храм, содрать с него крест и поджечь его.