Брейтово, Ярославская область, , 20:22 — REGNUM В рамках губернаторского проекта «Наши дворы» в Брейтово обустроят три детские площадки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Михаил Евраев на встрече с жителями Брейтово Yarregion.ru

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев 2 февраля побывал с рабочей поездкой в Брейтовском районе. В райцентре в этом году будут обустроены три детские игровые площадки. Одна в центре Брейтово, где появится современный игровой комплекс, выполненный в форме корабля. Благоустройство ждет также дворы на улицах Республиканская и Гагарина. Работы выполнят в рамках губернаторского проекта, который решено назвать «Наши дворы»

«Я много езжу по области, и на каждой встрече жители говорят о том, что хотят видеть дворы удобными и комфортным, чтобы в них было интересно и безопасно гулять детям, заниматься спортом, проводить праздники, общаться с соседями. Проект «Наши дворы» это ответ на то, о чем просят люди. Кстати, изначально мы назвали его «Наш двор». Но к нам в рабочую группу обращались жители. И говорили о том, что программа масштабная, рассчитана не на один год. Логичней было бы назвать её «Наши дворы». Мы с этим аргументом согласились», — рассказал Михаил Евраев.

Как добавили в пресс-службе правительства Ярославской области, новый проект коснется более 225 дворов во всех муниципальных районах и городских округах региона. Здесь построят почти 100 спортивно-игровых площадок, также программа «Наши дворы» предполагает обустройство более 20 площадок для выгула собак.

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