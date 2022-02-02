Москва, 2 февраля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 2 февраля, что в России 253 случая заражения штаммом «Омикрон» — это варианты «стелс-Омикрона», или ВА.2. Вирус является наиболее заразным по сравнению с ВA.3, которого в России нет.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Хочу отметить, что мы очень внимательно следим за дальнейшим развитием ситуации и за мутациями внутри этого варианта, — сказала Попова. — На сегодняшний день, хочу доложить, [к линии] ВA.2 относятся 253 сиквенса, это три процента. Линия ВA.3 на территории России не выявлена».

Она перечислила регионы, на которые приходится большинство случаев заражения ВA.2: Москва, Башкирия, Марий Эл и Ростовская область. По словам чиновника, в Дании этот подвид «Омикрона» доминирует — в отличие от США и Британии.