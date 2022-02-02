Салехард, , 20:20 — REGNUM В Салехарде днём 2 февраля горела квартира в пятиэтажном доме. Огнеборцы спасли семь детей, пятерых взрослых, собаку и двух кошек. сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

Пожар в Салехарде на ул. Зои Комодесьянской Пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО

Пожар произошёл в квартире на втором этаже в доме на улице Зои Космодемьянской. Первые расчеты прибыли на место уже через две минуты. С помощью пожарных автолестниц, подъёмников и ручных лестниц огнеборцы эвакуировали через окна трёх детей и двух взрослых, по лестничным маршам подъезда вывели ещё четверых детей и трёх взрослых. А также спасли собаку и двух кошек.

Площадь пожара составила 10 кв.м. К тушению были привлечены 21 человек личного состава и пять единиц спецтехники МЧС России. Причина пожара устанавливается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля на тюменской базе отдыха «Боровое» потушен пожар в прокате лыж на площади 450 кв.м.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени на базе «Боровое» ликвидировали пожар в прокате лыж