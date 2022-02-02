Салехард, 2 февраля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. В Салехарде днём 2 февраля горела квартира в пятиэтажном доме. Огнеборцы спасли семь детей, пятерых взрослых, собаку и двух кошек. сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

Пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО Пожар в Салехарде на ул. Зои Комодесьянской

Пожар произошёл в квартире на втором этаже в доме на улице Зои Космодемьянской. Первые расчеты прибыли на место уже через две минуты. С помощью пожарных автолестниц, подъёмников и ручных лестниц огнеборцы эвакуировали через окна трёх детей и двух взрослых, по лестничным маршам подъезда вывели ещё четверых детей и трёх взрослых. А также спасли собаку и двух кошек.

Площадь пожара составила 10 кв.м. К тушению были привлечены 21 человек личного состава и пять единиц спецтехники МЧС России. Причина пожара устанавливается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля на тюменской базе отдыха «Боровое» потушен пожар в прокате лыж на площади 450 кв.м.