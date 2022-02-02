Вашингтон, 2 февраля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. TikTok-блогер Эмира Д'Спейн стала первой темнокожей трансгендерной моделью, работающей с Victoria's Secret. Об этом 2 февраля пишет Page Six.

Скриншот видео на YouTube Эмира Д'Спейн

«Я хочу вселить уверенность в молодых трансгендерных женщин и мужчин по всему миру и показать им, что индустрия красоты и моды меняется», — поделилась Эмира Д'Спейн (известная в TikTok под ником xoxoemira). «Я так благодарна за работу с Victoria's Secret и надеюсь, что это проложит путь для других после меня», — говорит она.

ИА REGNUM напоминает, что бренд Victoria's Secret привлёк к работе трансгендерную модель в 2019 году. Ей стала бразильянка Валентина Сампайо.