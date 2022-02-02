Берёзовский, Свердловская область, , 20:13 — REGNUM В Берёзовском Свердловской области под суд отдан ранее судимый гражданин, обвиняемый в серии краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Велосипеды

Linnaea Mallette

Речь идёт о ранее много раз судимом 21-летнем местном жителе. В сентябре 2021 года он досрочно освободился из колонии и вновь начал совершать кражи. В сентябре-ноябре ему удалось похитить 15 велосипедов общей стоимостью более 148 тыс. рублей.

Уголовное дело уже направлено в Берёзовский городской суд. Гражданину грозит очередной срок.