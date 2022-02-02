Москва, 2 февраля 2022, 20:09 — REGNUM Президента России Владимира Путина в поездке в Пекин на Олимпиаду будут сопровождать министр иностранных дел страны Сергей Лавров, глава Роснефти Игорь Сечин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Помощник российского президента Юрий Ушаков 2 февраля отметил, что делегация на этот раз будет ограничена десятью лицами.
В Пекине состоятся встречи высокого и высочайшего уровня. По словам Ушакова, ограниченное число делегатов объясняется сложной эпидемиологической обстановкой из-за COVID-19.
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