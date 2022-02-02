Ушаков рассказал о составе делегации России на Олимпиаде в Пекине
Москва, 2 февраля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина в поездке в Пекин на Олимпиаду будут сопровождать министр иностранных дел страны Сергей Лавров, глава Роснефти Игорь Сечин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Kremlin.ru
Сергей Лавров и Владимир Путин перед началом саммита «Группы двадцати»
Помощник российского президента Юрий Ушаков 2 февраля отметил, что делегация на этот раз будет ограничена десятью лицами.
«Также Ушаков, [Николай] Шульгинов — министр энергетики, и Сечин».
В Пекине состоятся встречи высокого и высочайшего уровня. По словам Ушакова, ограниченное число делегатов объясняется сложной эпидемиологической обстановкой из-за COVID-19.