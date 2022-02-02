Москва, 2 февраля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина в поездке в Пекин на Олимпиаду будут сопровождать министр иностранных дел страны Сергей Лавров, глава Роснефти Игорь Сечин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Kremlin.ru Сергей Лавров и Владимир Путин перед началом саммита «Группы двадцати»

Помощник российского президента Юрий Ушаков 2 февраля отметил, что делегация на этот раз будет ограничена десятью лицами.

Николай] Шульгинов — министр энергетики, и Сечин». Ушаков «Также Ушаков, [— министр энергетики, и Сечин».

В Пекине состоятся встречи высокого и высочайшего уровня. По словам Ушакова, ограниченное число делегатов объясняется сложной эпидемиологической обстановкой из-за COVID-19.