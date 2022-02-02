Москва, 2 февраля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Сбер подписал меморандум о сотрудничестве с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и школой управления «Сколково». Как сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, стороны определили перспективные для всех участников направления сотрудничества — создание образовательных программ и реализацию проектов в области ESG. С этой целью Сбер и СберУниверситет подписали меморандум о сотрудничестве с школой управления «Сколково» и МФТИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сколково

Основные направления сотрудничества предусматривают — разработку и реализацию программ подготовки функциональных лидеров в области управления устойчивым развитием организаций; — развитие будущих лидеров в области вопросов устойчивого развития и ESG; — обмен лучшими практиками в области устойчивого развития и ESG, а также построения экосистем, внедрение обмена лучшими практиками по части содержания образовательных программ.

«МФТИ и школа управления «Сколково» — наши давние и лучшие партнеры, с которыми мы совместно реализовываем много научных, бизнес и образовательных проектов, — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Мы будем развивать максимально актуальное сегодня направления — ESG и его основные составляющие. Результатом сотрудничества станут лучшие практики, которые мы будем поставлять на рынок».

«Подписание соглашения о сотрудничестве со Сбером, СберУниверситетом и МФТИ заложило крепкий фундамент не только для развития региональной площадки по подготовке высококлассных специалистов, но и центра научных исследований в области устойчивого развития и ESG в широком смысле, включая экономику замкнутого цикла, зелёные финансы, устойчивое потребление, устойчивые операции, социальные инновации и отслеживание выбросов углерода», — отметил ректор школы управления «Сколково» Юрий Левин. «Мы должны не только повышать уровень профессиональных компетенций наших выпускников, но и развивать их управленческие навыки, прививать ответственное отношение к влиянию разрабатываемых технологий на окружающую среду, — подчеркнул ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. — Уверен, что соглашение определит в ближайшем будущем российские акценты мировых треков в подготовке лидеров в области корпоративного управления устойчивым развитием и экологического и социального менеджмента (ESG)».

«СберУниверситет уже запустил серию образовательных программ и электронных курсов по ESG как для профильных специалистов, так и для всех, кто интересуется темой устойчивого развития. Надеемся, что партнёрство со школой управления СКОЛКОВО и МФТИ позволит всем сторонам существенно развить свою экспертизу в области ESG и разработать новые совместные образовательные решения с привлечением лучших специалистов в этой области», — уверена ректор СберУниверситета Ольга Турищева.