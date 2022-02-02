Сбер, МФТИ и «Сколково» подписали меморандум о сотрудничестве
Москва, 2 февраля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Сбер подписал меморандум о сотрудничестве с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и школой управления «Сколково». Как сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, стороны определили перспективные для всех участников направления сотрудничества — создание образовательных программ и реализацию проектов в области ESG. С этой целью Сбер и СберУниверситет подписали меморандум о сотрудничестве с школой управления «Сколково» и МФТИ.
Основные направления сотрудничества предусматривают — разработку и реализацию программ подготовки функциональных лидеров в области управления устойчивым развитием организаций; — развитие будущих лидеров в области вопросов устойчивого развития и ESG; — обмен лучшими практиками в области устойчивого развития и ESG, а также построения экосистем, внедрение обмена лучшими практиками по части содержания образовательных программ.
«Подписание соглашения о сотрудничестве со Сбером, СберУниверситетом и МФТИ заложило крепкий фундамент не только для развития региональной площадки по подготовке высококлассных специалистов, но и центра научных исследований в области устойчивого развития и ESG в широком смысле, включая экономику замкнутого цикла, зелёные финансы, устойчивое потребление, устойчивые операции, социальные инновации и отслеживание выбросов углерода», — отметил ректор школы управления «Сколково» Юрий Левин. «Мы должны не только повышать уровень профессиональных компетенций наших выпускников, но и развивать их управленческие навыки, прививать ответственное отношение к влиянию разрабатываемых технологий на окружающую среду, — подчеркнул ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. — Уверен, что соглашение определит в ближайшем будущем российские акценты мировых треков в подготовке лидеров в области корпоративного управления устойчивым развитием и экологического и социального менеджмента (ESG)».