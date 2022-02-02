Москва, , 19:58 — REGNUM 200 миллионов насекомых приходится на каждого человека, живущего на нашей планете. Эти маленькие существа занимаются земледелием и животноводством, делают бумагу из целлюлозы, ловят добычу в сети, имеют рабов и правителей. По сути, это самая успешная группа живых существ на планете. Часто именно от насекомых зависит ход всей человеческой истории. Разобраться в причинах процветания этих миниатюрных существ и ближе познакомиться с серыми кардиналами нашей планеты помогут книги из небольшой подборки.

Слышно, как жужжат насекомые © ИА REGNUM

Берт Хелльдоблер, Эдвард О. Уилсон «Путешествие к муравьям»

Иногда Пулитцеровскую премию присуждают научным монографиям — настолько они удивительны и интересны. Именно это произошло с трудом Берта Хелльдоблера и Эдварда О. Уилсона про муравьев. Эта книга стала научно-популярным переложением их фундаментальной работы. Основное содержание издания — рассказ о том, насколько удивительную жизнь ведут муравьи. Эти общественные насекомые заводят рабов и сами подчиняются королевам. Умеют передавать сложные сигналы и отличать своих от чужих. Муравейник — это суперорганизм, живое воплощение того самого социализма, о котором рассказывал Карл Маркс.

Тимоти Вайнгард. «Кровососы. Как самые маленькие хищники планеты стали серыми кардиналами нашей истории»

Люди издревле ведут кровопролитную войну с комарами. Многочисленная кровожадная армия патрулирует каждый метр земного шара, кроме, разве что, обледеневших земель. Мировой бюджет на борьбу с комарами составляет сумасшедшие 11 млрд долларов в год. Это самый опасный хищник на планете — с 2000 года среднее количество ежегодно погибающих от комаров людей приближается к двум миллионам. В книге Тимоти Вайнгарда искусно переплетаются война, политика, путешествия, торговля, меняющиеся методы обработки земли и изменение климата. Это летопись постоянной битвы за выживание с очень непростым противником, в которую человечество пока не в силах победить.

Маркус Шварц «Когда насекомые ползают по трупам: как энтомолог помогает раскрывать преступления»

Мир людей тесно переплетается с миром насекомых как при жизни, так и после смерти — хотим мы этого или нет. Иногда случается так, что насекомые становятся важными свидетелями и уликами, которые помогают раскрыть самые жестокие преступления. Нужно лишь суметь расшифровать их тайные знаки. Этим и занимается судебный энтомолог Маркус Шварц — человек, который может определить место, время и причину смерти по насекомым, которые обнаруживаются на трупе и вокруг него. В книге он делится захватывающими историями на стыке криминалистики и энтомологии — и погружает читателей в мир, в котором человеческое тело представляет собой роскошное блюдо для миллиона жужжащих, ползающих и жалящих.