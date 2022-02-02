Москва, 2 февраля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. 200 миллионов насекомых приходится на каждого человека, живущего на нашей планете. Эти маленькие существа занимаются земледелием и животноводством, делают бумагу из целлюлозы, ловят добычу в сети, имеют рабов и правителей. По сути, это самая успешная группа живых существ на планете. Часто именно от насекомых зависит ход всей человеческой истории. Разобраться в причинах процветания этих миниатюрных существ и ближе познакомиться с серыми кардиналами нашей планеты помогут книги из небольшой подборки.

ИА REGNUM Слышно, как жужжат насекомые

Берт Хелльдоблер, Эдвард О. Уилсон «Путешествие к муравьям»

Иногда Пулитцеровскую премию присуждают научным монографиям — настолько они удивительны и интересны. Именно это произошло с трудом Берта Хелльдоблера и Эдварда О. Уилсона про муравьев. Эта книга стала научно-популярным переложением их фундаментальной работы. Основное содержание издания — рассказ о том, насколько удивительную жизнь ведут муравьи. Эти общественные насекомые заводят рабов и сами подчиняются королевам. Умеют передавать сложные сигналы и отличать своих от чужих. Муравейник — это суперорганизм, живое воплощение того самого социализма, о котором рассказывал Карл Маркс.

Тимоти Вайнгард. «Кровососы. Как самые маленькие хищники планеты стали серыми кардиналами нашей истории»