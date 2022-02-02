Москва, 2 февраля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Телеканал «ТНТ» объявил первых участников второго сезона шоу «Звёзды в Африке». Информация об этом появилась на сайте вещателя 2 февраля.

Скриншот видео в YouTube Валя Карнавал

В сообщении говорится, что в проекте примут участие блогеры Валя Карнавал и Карина Кросс, а также бывшая участница шоу «Дом-2» Алёна Водонаева. Ведущими «Звёзд в Африке» вновь выступят Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Добавим, что премьера первого сезона проекта состоялась ещё в сентябре 2021 года. Дата выхода второго сезона пока неизвестна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Сети предположили, что Валя Карнавал и Карина Кросс станут участницами второго сезона «Звёзд в Африке». Поклонники Вали Карнавал увидели её фотографии из самолёта — на снимке они заметили подлокотники авиакомпании Qatar Airways и решили, что блогер летит в Африку.