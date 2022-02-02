2 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили договорённость между Украиной и Польшей по поводу строительства газопровода.

Артур Савин, , 20:21 — REGNUM Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем о том, что Варшава и Киев договорились построить газопровод, чтобы «в недалёком будущем» нарастить объём поставляемого на восток газа, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 2 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«А газ-то чей будет? Польский или российский?» — интересуется Павел О.

Многие пользователи пришли к выводу, что строительство газопровода не означает, что в нём тут же появится газ, поэтому перспективы данного проекта остаются туманными.

Встреча Матеуша Моравецкого с Денисом Шмыгалем в Киеве Kmu.gov.ua

«Они что, такие наивные? Считают, что если построить газопровод, то в нём автоматически появится газ?» — задаётся вопросом Елена Л.

«Ну, построят и что? Эту трубу же надо будет к чему-то подключать. Куда важнее то, откуда этот газ возьмётся, а не то, как его будут доставлять», — отмечает Danro B.

«А газ в Польше добывать будут? Или на Украине? Трубы кольцом сделают и будут друг другу качать, туда-сюда?» — задаётся вопросами Шурик Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что остаётся непонятным, откуда сама Польша будет в будущем брать газ, если надежды на строительство газопровода из Скандинавии окажутся разочарованием.

«Если Польша сумеет перевести себя полностью на датский или норвежский газ, то, может быть, Украина наконец-то сможет пользоваться чисто европейским голубым топливом, о чём всегда так мечтала. Но тут есть одно но: цена его для Киева окажется столь неподъёмной, что киевские жулики опять будут покупать газ у России, чтобы затем назвать его европейским», — предполагает Александр С.

Часть людей полагает, что Польша найдёт выход из практически любой сложной ситуации, у неё на то есть ресурсы и возможности, но непонятно, что будет делать Украина, которая в долгах как в шелках.

«Ладно. Польша денег найдёт, страна небогатая, но с источниками финансирования у неё никогда доселе проблем не было. А Украина где возьмёт на реализацию проекта? В долг? У той же Польши. Украинцы свою-то ГТС отремонтировать не могут, какие там могут быть планы по строительству новых труб?» — удивляется Алексей Т.

Украинская ГТС Utg.ua

Ряд пользователей указывает на то, что строительство газопровода совершенно не означает, что им кто-то будет пользоваться, ведь такие вещи могут делать просто из принципа в пику Российской Федерации.

«Это чисто политический проект. Поставлять дорогой газ из Европы — это, конечно, хорошо, но кто даст на это деньги? Эти попрошайки за свой счёт ничего не построят, как и на пару с Польшей. Придётся Варшаве самостоятельно кормить украинцев газом», — считает Андрей Т.

Нашлись и те, кто убеждены, что Варшава ещё почувствует головную боль от взаимоотношений с киевскими властями.

«Ну-ну. Флаг им в руки. Только что будет на деле? Небось, всё время будут просить об отсрочках платежей у поляков. Либо вообще платить не будут, и будет газопровод стоять зря. С украинцами нынче каши не сваришь, поляки, видимо, не понимают, на что подписываются», — предполагает Виталий Н.

Напомним, 1 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил о том, что Варшава и Киев договорились построить газопровод, чтобы «в недалёком будущем» нарастить объём поставляемого газа на восток.