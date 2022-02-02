Нальчик, 2 февраля, 2022, 19:50 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки, 1 февраля, госпитализировано самое большое число пациентов с диагнозом COVID-19 — 94 человека. По данным республиканского минздрава, всего в региона открыты четыре ковидных госпиталя.

Nikatv.ru В больнице

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Всего в Кабардино-Балкарии создано 980 коек для лечения пациентов с COVID-19. В настоящее время в них лечатся 773 человека, в том числе 165 детей и 33 беременных. В тяжелом состоянии находятся 66 пациентов, в том числе 12 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Помимо этого, в Кабардино-Балкарии проходят лечение амбулаторно с симптомами ОРВИ 14 025 человек, из них 4956 — дети. У 6822 человек подтверждена коронавирусная инфекция.