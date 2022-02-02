Москва, 2 февраля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. 2 февраля московский «Спартак» в рамках товарищеской встречи сыграл вничью с латвийской «Ригой». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Георгий Джикия

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Литвинов, Мозес, Умяров, Зобнин, Денисов, Николсон, Ларссон.

«Рига»: Пуринс, Юрковскис, Музинга, Черномордийс, Пецос, Юрченко, Соисало, Лукили, Муса, Кендыш, Вакулко.

Через три недели, 26 февраля, «Спартак» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

На данный момент «Спартак», одержав шесть побед и набрав 23 очка, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.