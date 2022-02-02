История вопроса

ИА REGNUM предлагает вам посмотреть короткие видеоролики, анонсирующие выход новых фильмов, мультфильмов, а также сериалов.

Традиционно трейлеры состоят из нарезки наиболее ярких кадров и сопровождаются запоминающейся музыкой.

