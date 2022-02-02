Вашингтон, 2 февраля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Состоялась премьера очередного трейлера фильма «Я хочу вернуть тебя». Информацией об этом поделилось издание «Афиша Daily» 2 февраля.

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Ключевыми героями фильма станут молодые друзья, намеревающиеся вернуть бывших возлюбленных. Выход кинокартины запланирован на 11 февраля 2022 года.

Напомним, что впервые информация о фильме «Я хочу вернуть тебя» появилась в 2021 году. Режиссером комедии станет Джейсон Орли.