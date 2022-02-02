Киев, , 19:45 — REGNUM Украинская сторона согласна на любой формат переговоров с Россией, сообщил 2 февраля журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Это может быть не только «нормандский формат».

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кулеба «Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате».

Он добавил, что Киев всегда стремился к переговорам с Москвой, годами шла работа в «нормандском формате» вместе с Францией и Германией.

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Украинская сторона, отмечает глава МИД республики, старается найти «дипломатическое решение продолжающегося восемь лет вооружённого конфликта». И сейчас Киев надеется, что новый «нормандский» саммита состоится.

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