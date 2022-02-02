Москва, , 19:41 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 28 января ускорилась до 8,82% в годовом выражении с 8,64% неделей ранее. Такие данные приводятся в опубликованном 2 февраля обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Покупатель Иван Шилов © ИА REGNUM

В материале указывается, что сдерживающее влияние на инфляцию в последнюю неделю оказывало снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (0,14% после 0,18% неделей ранее) и замедление инфляции в секторе туристических и регулируемых услуг (0,12% после 0,16% неделей ранее).

Вместе с тем отмечается, что рост цен на продукты питания ускорился до 0,31% с 0,21% в предыдущую неделю, что произошло во многом за счёт удорожания плодоовощной продукции на 1,14%.

По оценке Минэкономразвития, в годовом выражении рост цен на продовольствие по состоянию на 28 января составил 10,83% (в том числе на плодоовощную продукцию — на 15,47%), непродовольственные товары подорожали на 8,95%, туристические и регулируемые услуги — на 13,6%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что рост потребительских цен в России за период с 22 по 28 января замедлился до 0,19% с 0,22% неделей ранее, а инфляция за период с начала года достигла 1,07%.

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