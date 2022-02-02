Лондон, 2 февраля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, руководство лондонского «Вест Хэм» в прошедшее зимнее трансферное окно предлагало «Бенфике» 48 миллионов евро за трансфер 22-летнего форварда сборной Уругвая Дарвина Нуньеса.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

Также сообщается, что португальский клуб ответил отказом.

В текущем сезоне на счету Дарвина Нуньеса пятнадцать забитых мячей и две результативные передачи в шестнадцати матчах португальской Примейры Лиги 2021/22. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету форварда три гола в шести матчах группового этапа.

На Дарвина Нуньеса, помимо лондонского «Вест Хэма», претендует «Ньюкасл». Портал transfermarkt оценивает уругвайского нападающего в 32 миллиона евро.