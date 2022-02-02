Москва, 2 февраля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести мораторий на новые обязательные предметы для сдачи ЕГЭ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Вместо новых обязательных ЕГЭ по литературе, истории и иностранному языку (это предлагали в разные годы), я считаю, что нужен мораторий на новые обязательные предметы в госэкзамене», — отметил Чернышов в телеграм-канале.

Он убежден, что от количества обязательных экзаменов качество образования не улучшится, пора прекращать издевательства над школьниками.

«А современному ЕГЭ нужна альтернатива», — полагает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин предложил ввести обязательный экзамен по литературе в рамках ЕГЭ.