В Госдуме предложили мораторий на новые обязательные предметы для ЕГЭ
Москва, 2 февраля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести мораторий на новые обязательные предметы для сдачи ЕГЭ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
ЕГЭ
«Вместо новых обязательных ЕГЭ по литературе, истории и иностранному языку (это предлагали в разные годы), я считаю, что нужен мораторий на новые обязательные предметы в госэкзамене», — отметил Чернышов в телеграм-канале.
Он убежден, что от количества обязательных экзаменов качество образования не улучшится, пора прекращать издевательства над школьниками.
«А современному ЕГЭ нужна альтернатива», — полагает парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин предложил ввести обязательный экзамен по литературе в рамках ЕГЭ.