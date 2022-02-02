Приштина, , 19:33 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 2 февраля провела встречу с учредителем косоваро-американского образовательного фонда KAEF Дейлом Пфайффером и сопредседательницей фонда Йетой Заграджей.

Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик поблагодарила благотворителей за помощь Косово, в том числе в те времена, когда Пфайффер возглавлял USAID.

Стороны обсудили возможности для дальнейшего сотрудничества в сфере образования. Османи назвала инвестиции в образование долгосрочным приоритетом и заявила, что образование должно «превратиться в один из столпов развития и занятости».

Также Османи поблагодарила США за поддержку Косово посредством USAID и других программ. Со времени основания фонда KAEF свыше 100 студентов из Косово получили стипендию на получение магистратуры в США.

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