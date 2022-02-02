Вашингтон, 2 февраля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Earl Sweatshirt (Тибе Неруда Кгоситсайл) отметился новым интервью для Apple Music. Премьера видео состоялась на YouTube-канале стриминговой платформы 2 февраля.

Скриншот YouTube Earl Sweatshirt

В рамках интервью исполнитель рассказал о творческих планах, современных музыкантах и своей жизни. Общая продолжительность ролика составила 18 минут.

Ранее Earl Sweatshirt представил новую пластинку SICK! В проект вошли 10 различных песен.