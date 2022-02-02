Базель, Швейцария, 2 февраля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. 23-летний российский форвард московского ЦСКА Федор Чалов, перешедший в «Базель» на правах аренды, стал самым дорогим игроком чемпионата Швейцарии по версии портала transfermarkt.

Дмитрий Голубович Фёдор Чалов

Профильный немецкий интернет-портал оценивает российского нападающего в 8,5 миллиона евро. Второе и третье место соответственно занимают форвард «Цюриха» Бечир Омерагич (7 миллионов евро) и защитник «Санкт-Галлена» Леонидас Стергиу (6 миллионов евро).

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Федор Чалов принял участие в шестнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Чалова с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года.