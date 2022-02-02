Нижневартовск, Югра, 2 февраля 2022, 19:27 — REGNUM Комик и исполнитель Александр Ревва откроет собственную сеть доставки роллов. Об этом 2 февраля пишут «Вести Подмосковья».
Сеть ресторанов с доставкой называется REVVAROLLS. К открытию уже готовятся первые два заведения — в Нижневартовске и в Комсомольске-на-Амуре.
Ранее Александр Ревва (Артур Пирожков) выпустил совместный трек с певицей Клавой Кокой. Песня называется «Хочешь».
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