Нижневартовск, Югра, , 19:27 — REGNUM Комик и исполнитель Александр Ревва откроет собственную сеть доставки роллов. Об этом 2 февраля пишут «Вести Подмосковья».

Александр Ревва Andrew Butko

Сеть ресторанов с доставкой называется REVVAROLLS. К открытию уже готовятся первые два заведения — в Нижневартовске и в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее Александр Ревва (Артур Пирожков) выпустил совместный трек с певицей Клавой Кокой. Песня называется «Хочешь».

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