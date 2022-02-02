Москва, 2 февраля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Потребительские цены на бензин в России в декабре 2021 года выросли в среднем на 0,9%по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 8,8%. Об этом сообщает 2 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

При этом цены на бензин у производителей в декабре снизились на 7,9%, а по сравнению с декабрём предыдущего года — выросли на 12,2%.

За весь 2021 год бензин для потребителей в России подорожал на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, а оптовые цены у производителей выросли на 19,2%.

Согласно данным Росстата, в декабре потребительские цены на бензин в среднем по стране в 2,3 раза превышали цены от производителей.

В течение месяца потребительских цен на бензин на 1% и более наблюдался в 27 субъектах Федерации. Наиболее существенно он подорожал в Волгоградской области — на 2,2%, Удмуртии — на 1,9%.

Снижение цен наблюдалось в шести российских регионах, наиболее значительное в Чечне — на 0,7%, Адыгее — на 0,5%.

В Москве бензин в декабре подорожал в среднем на 1,1%, в Санкт-Петербурге — на 1,6%.