Минск, , 19:27 — REGNUM Группа товаров из Литвы теперь находится под запретом для железнодорожного транзита через Белоруссию, сообщает 2 февраля БелТА. Как заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, меры введены в ответ на запрет Литвы транзита товаров из Белоруссии через свои порты.

МИД Белоруссии © ИА REGNUM

Анатолий Глаз «Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог».

Он добавил, что по белорусской территории такой продукции перевозится ежегодно примерно 1,5−1,6 млн тонн на сумму, превышающую миллиард долларов. По оценке Минска, прямые убытки Клайпедского порта, Литовских железных дорог и прочих участников «литовской цепочки поставок» исчисляются сотнями миллионов евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко пообещал принять меры за прекращение транзита товаров Литвой