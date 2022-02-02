Лион, Франция, 2 февраля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Президент «Лион» Жан-Мишель Аулас заявил, что клуб намерен в июне подписать 30-летнего французского форварда лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта, который выступал за «Лион» в период с 2009 по 2017 годы.

Chensiyuan Александр Ляказетт

«Мы приложим максимум усилий, чтобы подписать Александра Ляказетта в июне», — цитирует Жана-Мишеля Ауласа журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету Александра Ляказетта пять забитых мячей и четыре результативные передачи в 22-х матчах за «канониров» во всех турнирах.

Ляказетт покинул «Лион» и перешел в «Арсенал» 5 июля 2017 года. Руководство лондонского клуба заплатило за футболиста 53 миллиона евро.