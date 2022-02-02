Москва, 2 февраля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. На стриминговой платформе Premier вышел документальный фильм «Паническая атака». Об этом 2 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Певица Бьянка

В ролике эксперты рассказывают о том, что такое панические атаки, почему они бывают и как с ними бороться. В съёмках фильма также приняли участие исполнители Бьянка и Миша Марвин и актёр Дмитрий Тихонов — они рассказали о своём опыте жизни с приступами тревоги. «Я понимаю, что должна танцевать, но в голове только одно: «Мне страшно, я хочу убежать… Я боялась выйти на улицу, у меня было чувство, что меня хотят убить», — поделилась Бьянка.

Ранее певица Бьянка в одном из своих интервью рассказала о том, что отец поднимал на неё руку, а старший брат не защищал её. «Мама тоже закрывала на это глаза. Она не считала, что что-то страшное происходит», — призналась певица.