Майами, США, 2 февраля, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Популярный американский рэпер Канье Уэст (Йе) сделал анонс будущего матча баскетбольной команды Donda Academy, основателем которой является он сам. Соответствующая информация появилась в истории на странице музыканта в Instagram 2 февраля.

Скриншот с YouTube Канье Уэст

Проведение спортивного мероприятия запланировано в Майами (США) 2 февраля 2022 года, а минимальная цена на входной билет составит $35. Соперником команды Уэста станет Christopher Columbus High School.

Напомним, что 31 января 2022 года стало известно о том, что Канье Уэст продал собственный танк. Покупателями транспортного средства стали участники Diesel Brothers.