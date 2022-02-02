Москва, 2 февраля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 21 по 28 января выросла на девять копеек и достигла 50,61 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Литр дизельного топлива за этот же период подорожал на 18 копеек — до 54,87 рубля.

По состоянию на 21 января средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 47,56 рубля (+8 копеек за неделю), марки Аи-95 — 51,50 рубля (+10 копеек), марки Аи-98 — 59,69 рубля (+12 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 50 субъектах Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Красноярском крае — на 1,1%, Магаданской области — на 1%.

Снижение цен зафиксировано в Карелии и Чечне — на 0,3%, Приморском крае — на 0,2%, Дагестане — на 0,1%

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,2%.